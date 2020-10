Fiorentina, Callejon: "Voglio trasmettere mia mentalità alla squadra. Il club ha voglia di vincere"

José Maria Callejon, nuovo attaccante della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di presentazione ha parlato della mentalità che vorrebbe portare in viola e dei suoi obiettivi personali e di squadra: "Vorrei trasmettere la mia voglia di vincere. In società ce l'hanno. La mia esperienza è sempre stata legata alla voglia di vincere e a non mollare mai e cercherò la squadra a fare questo. Da solo non posso, ma con l'aiuto di tutti potremo fare ottime cose insieme. Cercherò di aiutare la squadra nel migliore dei modi. Cercherò di aiutare i ragazzi ma anche alla società di crescere ancora. La squadra è forte e possiamo divertirci".