Fiorentina, Carlos Sanchez solo di passaggio: il futuro è in Cina

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina sarà solo una meta di passaggio per Carlos Sanchez. Come riporta la Repubblica, infatti, il futuro del centrocampista colombiano - ritornato dal prestito all'Espanyol - parla cinese. C'erano state già della voci relativamente ad un suo possibile trasferimento in oriente, ma in estate la situazione potrebbe sbloccarsi.