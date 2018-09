Fiorentina, caso fascia: il presidente viola Cognigni chiama la Lega

© foto di Giacomo Morini

Novità importanti sul fronte legato alla fascia di capitano di German Pezzella in memoria di Davide Astori. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, quest'oggi il presidente della Fiorentina Mario Cognigni ha avuto un confronto sull'argomento assieme al presidente della Lega di Serie A Gaetano Micciché e ha spiegato i motivi per i quali società e squadra vorrebbero poter continuare ad indossare la fascia in memoria del capitano scomparso lo scorso 4 marzo, sottolineando l'importanza e il valore che quell'oggetto ha per tutta la città di Firenze. Il dialogo sembra essere stato costruttivo tra le due parti e a questo punto la Fiorentina si aspetta che nei prossimi giorni si possa trovare una soluzione positiva e definitiva sulla vicenda.