Fiorentina, Castrovilli ai tifosi: "Ci mancherete ma andremo in campo anche per voi"

vedi letture

A poche ore dal ritorno in campo della Fiorentina nella gara interna contro il Brescia, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha affidato ai social ufficiali del club un messaggio rivolto ai tifosi viola: "So che non potete esserci e mi dispiace perché ci mancherete ma scenderemo in campo anche per voi. Forza Viola".