© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport nell'intervallo della partita contro l'Atalanta, che vede i suoi momentaneamente in vantaggio: "Ci dobbiamo far trovare tra le linee, però stiamo giocando bene compatti, in queste occasioni bisogna essere squadra".

Che consigli dà Ribery? "Ogni cosa che mi dice un giocatore come lui fa un certo effetto... Mi dice bravo, o comunque mi dà delle indicazioni".