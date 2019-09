© foto di Federico De Luca 2019

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il successo ottenuto contro la Sampdoria: "La vittoria? L'abbiamo cercata e voluta, ci siamo allenati al 110% in questa settimana. Abbiamo scaricato quella cattiveria dopo il pareggio di domenica, siamo contenti per tutti".

Sul 2-1 ha avuto paura?

"Mi fido dei miei compagni, siamo una grande squadra e ora vogliamo continuarea così".

Sente la fiducia del pubblico?

"Sono tanto felice, non me lo aspettavo. Spero di continuare così e fare ancora meglio".

Dove possono arrivare Chiesa e Ribery?

"Sono dei giocatori fantastici, io mi trovo benissimo. Sono forti sotto molti punti di vista, è un piacere giocare con loro".