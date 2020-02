© foto di Giacomo Morini

Nonostante il colpo Eriksen ed una linea mediana di assoluto livello, l'Inter in estate vorrebbe piazzare un altro colpo. Come riporta Il Corriere dello Sport il club nerazzurro stravede per Gaetano Castrovilli, talento della Fiorentina che sta incantando Firenze e non solo con le sue giocate.