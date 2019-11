© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky subito dopo la fine del match con il Parma: "Stavamo giocando in modo un po' superficiale. Poi il gol del Parma ci ha un po' svegliato e c'è stata la nostra reazione. Siamo però dispiaciuti per non aver conquistato i tre punti".

Perché pensi che avete giocato in modo un po' superficiale all'inizio?

"Forse il fatto di aver giocato tre partite in una settimana ha un po' inciso, però siamo stati bravi a riprenderla".

Ce lo fai un pensiero alla Nazionale per gli Europei del 2020?

"Posso solo incrociare le dita ma non mi sento di dire altro".