Fiorentina, Castrovilli in panchina. Contro il Cagliari ci sarà Ribery dal primo minuto

Gaetano Castrovilli non sarà della partita contro il Cagliari, sfida che andrà in scena alle 19.30. Il centrocampista viola non è al meglio e partirà dalla panchina: ci sarà, invece, Franck Ribery, calciatore protagonisti di un furto nel post Parma-Fiorentina. Questa, riporta 'Firenzeviola', la formazione che scenderà in campo: Dragowski; Milenkovic, Caceres, Ceccherini/Igor; Lirola, Badelj, Duncan, Venuti; Chiesa, Vlahovic, Ribery.