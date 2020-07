Fiorentina, Castrovilli: "Indossare la '10' il prossimo anno sarebbe un sogno, mi sento pronto"

vedi letture

La prima volta che lo vide giocare, Giancarlo Antognoni fu chiarissimo: "Se non diventa giocatore lui...". Il 'lui' in questione è Gaetano Castrovilli, uno dei talenti più nitidi del nostro calcio, pronto a restare alla Fiorentina e a indossare proprio la maglia dell'attuale dirigente viola: "La '10' sarebbe un altro sogno che si realizza, io mi sento pronto. Se la società me lo permetterà sarò onorato di indossare quella maglia, è stata di mostri sacri della Fiorentina e del calcio internazionale come Rui Costa e soprattutto Giancarlo Antognoni".

L'ex Cremonese, esploso all'inizio di questa stagione, non è al meglio dal punto di vista fisico, ma ha recuperato e sarà disponibile per il prossimo match (non stasera con la Roma, poiché squalificato): "Come sto? Bene, purtroppo non è facile dopo uno stop così lungo e forzato ma ora mi sento bene. Peccato per tutto quello che è successo perché prima del lockdown ero davvero in ottime condizioni".