Fiorentina, Castrovilli: "La 10 un onore per me. Per il mio rinnovo c'è tempo"

vedi letture

Lunga intervista questa mattina al nuovo numero 10 della Fiorentina Gaetano Castrovilli sulle pagine odierne di Tuttosport. Il centrocampista viola, che ha ereditato la mitica maglia che è stata dei più grandi campioni della storia viola, fa il punto sulla sua estate e su tutti gli obiettivi della squadra in vista della prossima stagione: "È bello avere la maglia 10 sulle spalle, punto ad onorarla segnando alla prima giornata contro il Torino. L'anno scorso per me è stato una stagione importante perché ho esordito in A, ho fatto i primi gol con questa maglia e sono arrivato in Nazionale. Ma so che posso ancora fare meglio quindi penserò solo a lavorare facendomi condizionare il meno possibile: vorrei fare qualche gol e qualche assist in più. Il nuovo centrocampo? Sono arrivati ragazzi con esperienza internazionale che potranno aiutare la Fiorentina a crescere: siamo un bel mix adesso là in mezzo. Chiesa e Milenkovic distratti dal mercato? Sono vicende che riguardano la società: io li vedo lavorare al massimo. Il progetto viola? Ci credo da tempo e non è un caso che abbia un contratto lungo. Il rinnovo? Ci sarà tempo. Ribery? E' già sul pezzo vuole continuare a stupire con le sue giocate. Iachini? Ripartire con lui è stato un valore aggiunto. In Italia mi piacerebbe tanto rivedere Messi".