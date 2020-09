Fiorentina, Castrovilli non preoccupa: via dal ritiro dell'Italia a causa di una lieve tendinite

Niente di grave per Gaetano Castrovilli. Come riporta FirenzeViola.it, il centrocampista della Fiorentina ha lasciato il ritiro dell'Italia a causa di una leggera tendinite. Con il campionato ormai alle porte lo staff azzurro ha rimandato infatti a casa tutti i giocatori non al meglio o infortunati, proprio per non rischiare di aggravare ulteriormente le loro condizioni fisiche.