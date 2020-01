Fiorentina, Castrovilli: "Qui a lungo? Amo la città, ora sono felice qui"

© foto di Giacomo Morini

Al TGR Toscana su Rai 3 parla il talento della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. "Come mai mi gioco spensierato? Da piccolo facevo il ballerino e quando vado in campo gioco spensierato, penso solo a divertirmi. Adesso attraversiamo un bel momento, sono contento e dobbiamo continuare così".

Oggi ha rinnovato Sottil

"Ho fatto i complimenti a Sottil, se lo merita. Spero trovi più spazio".

Che pensa di Chiesa?

"E' fortissimo, alla squadra dà una grandissima mano. Sono impressionato da Federico".

Sabato affrontate un Genoa all'ultima spiaggia.

"Non guardiamo la classifica ma l'avversario. Sono forti e starà a noi essere aggressivi, compattivi, dovremo giocare come le ultime tre".

Come si vede col 10 sulle spalle?

"Da piccolo, nelle giovanili del Bari, ce l'avevo sulle spalle. Sarebbe un sogno ma la 8 mi piace. Se me la offrissero? Sarebbe una responsabilità, sarei onorato di averla, chissà...".

Cosa prova per Firenze?

"Amo Firenze, è una città bellissima. E' una seconda casa".

Resterà a Firenze a lungo?

"Firenze è una seconda casa. Ora sono qui a Firenze, penso alla Fiorentina, mi piace come la gente ci sta accanto e come mi fa sentire importante".

Crede all'Europeo?

"Voglio mettere in difficoltà Mancini. Incrocio le dita...".