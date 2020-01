© foto di Giacomo Morini

Con un messaggio condiviso su Instagram, Gaetano Castrovilli ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto". Nulla di grave dunque per il centrocampista viola, uscito anzitempo dalla sfida contro il Genoa.