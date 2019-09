© foto di Giacomo Morini

Contro la Juventus è stato il migliore in campo. Gaetano Castrovilli incanta in mezzo al campo, Montella lo ha spostato sulla trequarti e contro i bianconeri l'ex Cremonese ha regalato il meglio del suo repertorio. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso e Joe Barone sono già pronti a rinnovargli il contratto adeguandolo alla sua nuova dimensione. Non solo, presto potrebbe arrivare anche la convocazione in nazionale maggiore.