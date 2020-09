Fiorentina, Castrovilli sogna l'Europeo: "Cercherò di mettere in difficoltà Mancini"

Nella sua intervista a Sky Sport, il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha parlato anche della sua voglia di tornare a vestire la maglia della Nazionale italiana: "Cercherò di mettere in difficoltà Mancini in vista dell'Europeo attraverso le prestazioni con il club, sarebbe un sogno che si avvera per me".