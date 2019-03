© foto di Giacomo Morini

Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida sul campo dell'Atalanta: "Partita importante perché lottiamo per lo stesso obiettivo. Il discorso è diverso dalla coppa, che riprenderemo tra due mesi. Essendoci sfidati pochi giorni fa siamo entrambi avvantaggiate. Speriamo di far bene e faremo il massimo per i tre punti. I ragazzi ci tengono molto e Davide sarà uno stimolo in più per far bene. Non l'ho conosciuto ma tutti ne parlano benissimo e sono convinto che da lassù ci guarderà".