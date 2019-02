© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida contro il Napoli in programma alle 18: "Nelle ultime gare in casa abbiamo segnato tanto, ma oggi arriva un avversario tosto. Noi abbiamo preparato bene questa gara e vogliamo regalare i 3 punti ai nostri tifosi. Occasione da titolare per me? Abbiamo avuto qualche problemino in difesa negli ultimi giorni, oggi sarà una prova importante anche per me e spero di superarla. Come si ferma il Napoli? Dovremo alzare l'intensità e pressare, perché se gli lasciamo campo ha le qualità per mettere in difficoltà chiunque".