Fiorentina, Ceccherini può restare. Rasmussen via in prestito

© foto di Giacomo Morini

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, a sorpresa può restare a Firenze Federico Ceccherini. Il difensore sembrava infatti destinato al Brescia, che aveva spinto molto per averlo, ma alla fine sarà ancora parte del gruppo di Montella. In uscita, se ci sarà l'occasione giusta vista anche la condizione fisica non ottimale, c'è Jacob Rasmussen, acquisto da 7 milioni lasciato in dote dalla precedente gestione il quale adesso deve trovare una nuova collocazione.