Fiorentina, cessione club tra Emirati e Qatar: voci, indiscrezioni e smentite

© foto di Federico De Luca

La Nazione oggi in edicola riporta come attorno alla Fiorentina stiano girando molte idee tra indiscrezioni senza conferma e una strategia dei Della Valle che vedrebbe gli Emirati Arabi come punto d'arrivo. Senza contare poi che a fine maggio ci sarebbe la scadenza per il progetto definitivo del nuovo stadio, ma questa è un'altra questione ancora. Per quanto riguarda l'interessamento del QSI (Qatar Sport Investment) va registrata la smentita di Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti accostato al fondo qatariota. Il fondo sarebbe lo stesso che è già proprietario del Paris Saint-Germain, ma 'L'Equipe' riporta come in realtà il suo interesse sarebbe rivolto soprattutto all'acquisizione della Roma.