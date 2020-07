Fiorentina, chi sarà il prossimo allenatore? L'identità di "Mister X" sarà svelata da Commisso

Regna ancora incertezza in casa Fiorentina per quanto riguarda il tecnico per la prossima stagione. Con ogni probabilità mister Beppe Iachini non siederà più sulla panchina viola l’anno venturo ma l’identità del nuovo allenatore non è stata ancora svelata. L’edizione odierna de La Nazione, la società continuerebbe a tenere segreto il mister X con la notizia che verrà poi svelata direttamente dal presidente Rocco Commisso.