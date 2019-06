Fiorentina-Chiesa, a breve l'incontro con Commisso: le ipotesi

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, una volta ufficializzato il passaggio di proprietà della Fiorentina, Rocco Commisso potrebbe spostarsi subito a Firenze dove non è escluso possa andare in scena un incontro con Enrico Chiesa. Quest'ultimo illustrerà al nuovo proprietario le offerte di 6 milioni netti a stagione (con possibilità di competere per scudetto e Champions) pervenutegli da due club italiani. Senza però scontrarsi col magnate italo-americano, che potrebbe trovare un accordo con l'attaccante aumentando a 3 milioni il suo ingaggio e consentendogli di cedere alla Fiorentina l’utilizzo dei diritti d’immagine. In più Federico Chiesa cercherà magari di strappare al nuovo presidente la promessa che nel caso anche il prossimo anno i viola non riuscissero a conquistare un posto in Europa allora sarà libero di accasarsi altrove.