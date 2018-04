Fiorentina, Chiesa è giù un leader. In estate assalto delle big

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leader in campo e fuori. Nonostante la giovanissima eta Federico Chiesa è uno dei punti fermi della Fiorentina. Lo scorsa stagione, quando Paulo Sousa lo aveva gettato nella mischia allo Stadium alla prima di campionato, nessuno probabilmente avrebbe scommesso sul futuro del figlio d'arte, un giovane di belle speranze che aveva trovato addirittura poco spazio con la Primavera. Chiesa invece ha sorpreso tutti con il suo carattere e la sua voglia: ogni volta esce dal campo con la maglia sudata dopo aver fatto venire gli incubi ai difensori avversari. La Fiorentina gli ha già rinnovato il contratto, con Chiesa che a soli 20 anni è il giocatore più pagato della rosa gigliata. La scorsa estate il Napoli si è fatto sotto, con De Laurentiis letteralmente innamorato del talento viola. Niente da fare, il no da parte della Fiorentina è stato categorico. Durante la prossima seduta di mercato, la musica non cambierà: le grandi sono pronte all'assalto, base d'asta 50 milioni di euro. La società viola è stata chiara: Chiesa non si muove, è lui il futuro della Fiorentina.