Importante traguardo tagliato da Federico Chiesa con la maglia viola. L'esterno azzurro gioca stasera la sua centesima partita in tutte le competizioni con la Fiorentina. Per lui venti reti fino a questo momento.

