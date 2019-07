Fiorentina, Chiesa arriva lunedì. Negli USA il confronto con Commisso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono molto contento che Chiesa possa continuare a crescere con noi". Montella commenta con un sorriso quanto ribadito l’altro ieri all’emittente americana Radio Sirius dal suo presidente di voler blindare il gioiello viola per almeno un’altra stagione. Ma le ambizioni del giocatore (ambizioni più che legittime che solo la Juve in Italia può permettergli di soddisfare) - sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport - collimano con quelle di una società condizionata dai paletti del fair play finanziario?

La promessa - Le parole di Joe Barone, intanto, hanno suscitato ‘stupore’ fra i tifosi e negli ambienti vicini al giocatore che adesso a maggior ragione, senza contatti diretti ad ora della proprietà viola con la sua famiglia (rimasta fin qui rispettosamente in disparte), dovrà avere un confronto con Commisso. Chiesa ha ricevuto la convocazione ufficiale e dopo il periodo di vacanze da lunedì si aggregherà al gruppo a Chicago: entro il 25 luglio (quando i viola giocheranno col Benfica in New Jersey ovvero a ‘casa’ del patron) ci sarà l’incontro con il magnate italo-americano.

I rischi - Il contratto con scadenza 2022 da una parte rassicura la Fiorentina che però ha bisogno di far cassa, d’altra non la esenta dal rischio che senza prolungamento il figlio d’arte l’anno prossimo potrà disporre del quasi controllo del proprio futuro. Motivo in più per arrivare a una soluzione che tenga conto dell’interesse sia del club che di Chiesa.