Fiorentina, Chiesa: "Bernardeschi figura importante per la mia crescita"

© foto di Federico Gaetano

Federico Chiesa a Sky parla così del rapporto col padre Enrico: "Sono legatissimo a mio padre perché tiene tanto a me e al mio comportamento in campo. Sulla parte tecnica interviene l'allenatore. L’educazione dei miei genitori è stata fondamentale nella mia crescita. La stessa cosa i miei genitori stanno facendo con mio fratello, soprattutto mio padre. La mia somiglianza con lui? È pura genetica penso. Quella di buttarsi giù, di ingobbirsi un po’ era proprio la sua caratteristica e l’ho presa da lui. Come giocatori, siamo completamente diversi. La partita con la Juve? Quando son tornato a casa non ci credevo. Ho lottato molto per arrivare fin qui ed esordire allo Stadium è stata una soddisfazione immensa. Non mi aspettavo neanche di giocare. Quando il mister mi ha detto che Borja non ce la faceva e stava a me mi son tremate le gambe”.

Squadra giovane: “I giocatori esperti li abbiamo: Mirallas e Pezzella su tutti. Essere la squadra più giovane del campionato non è assolutamente un alibi. Quando non giochiamo bene, non è perché siamo giovani, ma perché non abbiamo dato abbastanza. Siamo giovani, forti, dinamici, abbiamo un gioco intenso e non dobbiamo far diventare l’età un alibi. E poi è bello essere in uno spogliatoio giovane perché ci capiamo subito, abbiamo gli stessi hobby, condividiamo le stesse cose, la pensiamo allo stesso modo".

Nazionale: “Essere visto come un pilastro per me è un grande onore e una grande emozione. Però io non la vedo così ancora. Sono giovane, devo imparare tanto e sono a disposizione di Mister Mancini. Poi sarà lui a fare le sue scelte. Adesso mi vedo solo come un giocatore giovane che ha ancora tanta strada davanti e deve pensare partita dopo partita. Gli elogi da parte della stampa mi fanno piacere, però è importante non stare troppo a pensarci”.

Crollo del Ponte Morandi: “E’ stata una tragedia, una cosa che non doveva capitare, perché è assurdo, era un ponte che aveva già dei problemi. I miei zii e mia nonna ci vivono a Genova. Anche loro vedevano che questo ponte aveva dei problemi. Purtroppo questa tragedia non doveva accadere".

Astori: “Ricordo Astori in ogni frangente della mia vita. Penso spesso a quello che mi ha detto, ma soprattutto a quello che mi ha trasmesso, Quando arrivai per la prima volta con la prima squadra a Moena, fu il primo a parlarmi assieme a Bernardeschi. Anche lui è stato una figura molto importante nella mia crescita. Ciò che è accaduto è stato qualcosa di assurdo ed è stato molto diverso da tutto l’entusiasmo che ho avuto e la positività che mi son portato dentro in questi primi due anni di carriera”.