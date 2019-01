© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, a pochi minuti dal match col Torino è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Ora pensiamo totalmente alla Coppa Italia, sarà una partita difficile. Anche in campionato col Torino è stata dura, loro hanno grande tecnica, ma noi proveremo a continuare il nostro percorso in questa competizione. Dovremo fare tutti una bella partita per battere il Torino. La squadra più forte uscirà vincitrice, non i singoli".