Fiorentina-Chiesa, Commisso prova il colpo. I dettagli che possono fare la differenza

Rinnova o non rinnova? Nei giorni dell’incertezza per il Coronavirus, La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia fatale che certi appuntamenti slittino: rinvii forzati o di comodo? In casa Fiorentina, ad esempio, tutti si augurano che Commisso faccia centro con Federico Chiesa: portare al 2025 un contratto che ormai scade tra soli 27 mesi. Il nuovo target è uno stipendio da 4,5 milioni e l'attaccante viola pare incuriosito da questa prospettiva. Nei piani della Fiorentina è la mossa migliore per tenere a distanza sia Inter e Juve, le corteggiatrici. Ma sino a quando questo passo non verrà compiuto, è chiaro che le percentuali di una vendita in estate rimarranno alte.