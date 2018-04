Fiorentina, Chiesa: "Con la SPAL una finale. Non pensiamo all'Europa"

© foto di Federico De Luca

L'attaccante viola Federico Chiesa, presente alla sessione autografi organizzata al Fiorentina Store Duomo, ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra i quali FirenzeViola.it: "Sarà una partita importantissima sia per noi che per la SPAL: vengono da un momento buono e sarà una finale. Ora non pensiamo all'Europa ma solo a dare il massimo, poi vedremo a fine stagione. Se il Franchi sarà pieno? Il tifo qua a Firenze è molto sentito e domenica verranno in tanti per darci la mano e continuare in questo momento positivo".