Fiorentina, Chiesa: "Crediamo tantissimo all'Europa. Possiamo farcela"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della volata finale dei viola che puntano alla qualificazione in Europa League: "Noi ci crediamo tantissimo, abbiamo dimostrato che con il lavoro si possono raggiungere obiettivi importanti. Ci aspettano due partite difficilissime e daremo tutto. All'ultima abbiamo il Milan e probabilmente ci giocheremo una fetta importante di Europa. Abbiamo dimostrato di avere stessi mezzi e qualità di Milan e Atalanta per raggiungere l'Europa".