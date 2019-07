© foto di Federico De Luca

Sono attesi per domani sera allo stadio di Bridgeview a Chicago, Federico Chiesa e Nikola Milenkovic. I due giocatori, entrambi al centro di voci di mercato, raggiungeranno così l'Illinois nelle prossime ore e assisteranno alla sfida dei viola contro il Chivas Guadalajara, prima sfida dell'International Champions Cup. Alla gara, spiega FirenzeViola.it, sarà presente anche il presidente Rocco Commisso: potrebbe essere quella, quindi, l'occasione buona per un primo contatto fra l'imprenditore italo-americano e Federico Chiesa. Il giocatore da tempo è nel mirino della Juventus, ma la società viola si è sempre detta convinta di riuscire a trattenere il numero 25. Dopo il faccia a faccia fra i due se ne saprà comunque di più, in un senso o nell'altro.