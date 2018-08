Fiorentina, Chiesa: "Felice di avere Pjaca. CR7 esempio per i giovani"

Intervistato dal Corriere della Sera, l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ha parlato anche del tridente con Pjaca e Simeone e dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A: "Intriga anche noi. Ci stiamo lavorando. Pjaca è arrivato da poco, è un classico attaccante esterno, che salta l’uomo e punta la porta. Sono felice di averlo in squadra. Simeone? Mi piace la sua filosofia, lavora duramente ogni giorno. CR7? Ci ho giocato contro la scorsa estate. È un alieno, fa cose che noi possiamo solo immaginare. Aiuterà la Juventus a vincere ed il calcio italiano ad espandersi. Mi piace la sua professionalità. Cura tutto e si allena tantissimo. Un esempio per noi giovani".