Fiorentina, Chiesa: "Fin da piccolo sognavo di fare gol al Franchi"

L'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Violachannel.tv, ha commentato così alcuni bei momenti della sua vita, a partire da quel video di quando era piccolo in braccio al padre Enrico: "Questo l'ho visto un paio di volte. Me l'hanno fatto vedere tante volte perché girava sui social. Mi fa sorridere il fatto che adesso sono riuscito a realizzare quello che sognavo fare da bambino, ovvero fare gol con la Fiorentina al Franchi. E anche ripercorrere la strada di mio padre.

Chiesa commenta così il video della serpentina in Primavera in un Juventus-Fiorentina: "Non avevo mai vinto a Vinovo con la Juventus. Quell'anno era il primo anno di Serie A e il mister per darmi minutaggio mi mandò in Primavera e ricordo che andai con una voglia di vincere incredibile. Mi ricordo che con i miei compagni c'era un affiatamento fantastico. Fu davvero emozionante vincere anche con mister Guidi. E' stata un'emozione bellissima".

Il giovane talento viola racconta l'abbraccio con il fratello più piccolo, raccattapalle al Franchi "Questa scena è stata quasi premeditata. Sapevo che mio fratello quella sera era fare il raccattapalle ma non sapevo in che punto preciso era. Gli dissi che se avessi fatto gol sarei andato ad abbracciarlo. Dopo aver fatto gol lo cercai per tutto il campo con i miei compagni che correvano dietro di me per abbracciarmi ma io cercavo solo lui".

Il primo gol in serie a? "Quando ho segnato non sapevo che fare. Mi ricordo perfettamente l'abbraccio di Vecino che mi disse "è tutto tuo". Le scarpe di quella partita ce l'ho in bacheca a casa".