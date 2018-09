Fiorentina, Chiesa: "Giochiamo sempre per vincere. Italia? Sono felice"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante viola Federico Chiesa ha così parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 1-0 dalla Fiorentina contro l'Udinese: "Ci alleniamo al 100% ogni settimana, vogliamo arrivare pronti a ogni partita e l'abbiamo dimostrato. L'Udinese ha dato battaglia ma non abbiamo mollato e vinto la partita. Proseguiamo nel lavoro di due mesi fa, entriamo in campo ogni partita credendo di poter fare tre punti. Benassi? Sono felice per lui, come Cristiano (Biraghi, ndr) ha meritato la convocazione. Anche io sono felice di essere stato chiamato e ora ci concentreremo su queste due settimane di lavoro tutti insieme".