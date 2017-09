Fiorentina, Chiesa: "Grande partita, il gol ripaga del duro lavoro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Federico Chiesa ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta dalla sua Fiorentina contro il Bologna: “Il Bologna ha fatto un gran primo tempo, ma noi siamo stati squadra per 95’ e abbiamo meritato questa vittoria. Il gol ripaga il duro lavoro. È un gol molto simile a quello di mio padre, sono felice per questo. Allenamento dopo allenamento cresciamo, siamo sempre più squadra e lo abbiamo dimostrato. Il settimo posto? Noi pensiamo alla partita di mercoledì, non alla classifica. Sono entusiasta di giocare in questa squadra, sono felicissimo di essere rimasto qui a Firenze”.