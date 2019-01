Fiorentina, Chiesa: "Grande partita. Tripletta per chi mi sostiene sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Chiesa è stato uno dei grandi protagonisti dell'incredibile 7-1 con il quale la Fiorentina ha eliminato la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Il giovane figlio d'arte, a fine gara, ha parlato a Rai Sport: "E' stata una grande partita. Pensiamo poco a questa grande vittoria perché domenica ricomincia la corsa per l'Europa e sarà importantissimo continuare in questo momento positivo. Lavoro molto e devo ringraziare tutti: mister, magazzinieri, staff, compagni, amici, la mia famiglia... Questa tripletta è per tutti loro, che anche nei momenti difficili sono stati accanto a me. Anche quando non segnavo. Ora siamo tutti felici perché questa Fiorentina gioca bene, approccia bene le partite e lotta. Questo mi rende felicissimo. Muriel? Luis è un grandissimo giocatore. Gioca per la squadra, fa gol, ha esperienza ed è anche un bravo ragazzo. Abbiamo fatto gruppo e si vede in campo. Io simbolo? Sono contento e onorato di giocare per questa maglia ogni domenica. Ora pensiamo a Udine perché sarà difficilissima".