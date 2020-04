Fiorentina, Chiesa ha fame di viola. Ma la Juventus non molla

A Firenze si respira ormai un'aria nuova, registra l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Con Rocco Commisso è diventata chiara la volontà di creare una Fiorentina forte, basata su giovani di alto profilo e calciatori esperti. Come non è un mistero che la Fiorentina e Federico Chiesa si debbano mettere ad un tavolo e ragionare del futuro del talento gigliato, ancora da definire. Negli ultimi mesi sembra essere emersa nel giocatore sempre più una fame di Fiorentina anche se le voci di mercato non si placano. La Juventus continua il suo pressing, mentre dall'Inghilterra rimbalza una voce che vorrebbe un'offerta da 70 milioni dello United. Con la Fiorentina però i contatti restano fitti e quando questa situazione sarà alle spalle, ci sarà modo e tempo per affrontare tutto.