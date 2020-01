© foto di Federico De Luca

Intervistato da Viola Channel, il talento della Fiorentina Federico Chiesa ha commentato anche l'inizio dell'era Iachini in panchina: "Fin dai primi allenamenti il mister ci ha voluto insegnare le prime cose tattiche che vuole, come vuole approcciare la partita e ci ha aumentato gli allenamenti. Lui crede nel lavoro duro, come me. Speriamo di fare bene insieme per il resto della stagione", le parole di un Chiesa di nuovo sorridente.