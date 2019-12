© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Chiesa torna in gruppo! A tre giorni dal rientro in campo della formazione di Vincenzo Montella, il numero 25 viola si è rimesso a disposizione di Vincenzo Montella: una ottima notizia visto il ko di Ribery e le difficoltà del giovane Vlahovic, a secco anche in Coppa Italia contro l'Ascoli. Lo ha comunicato la Fiorentina via Instagram: