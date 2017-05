Fiorentina, Chiesa: "Mi sono guadagnato il posto con il duro lavoro"

© foto di Federico De Luca

Il giovane esterno della Fiorentina Federico Chiesa è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana dopo l'assegnazione del premio Premio FB - Pentasport, dedicato al miglior Under 25 viola. : “Non avrei mai immaginato di ritrovarmi in prima squadra, venivo dalla Primavera e per me era tutto nuovo. Con il lavoro duro e i sacrifici mi sono guadagnato questo posto importante nella Fiorentina e ringrazio Radio Bruno per questo premio. E’ bellissimo riceverlo dopo Bernardeschi che è un grande giocatore e un grande campione. Fa piacere sentire quali nomi hanno vinto questo premio (in passato consegnato a Rui Costa, Toldo e tanti altri viola arrivati in nazionale) anche io sogno di essere convocato un giorno in Nazionale. Mio padre non l’ha vinto perché arrivato ventottenne a Firenze? Un motivo in più per essere felici”.