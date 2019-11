Fiorentina, Chiesa non convocato per il Lecce: il comunicato del club

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha comunicato pochi istanti fa che il calciatore Federico Chiesa continua il protocollo di riabilitazione come stabilito, a causa del risentimento all’adduttore lungo della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutato il suo rientro in gruppo. Non è stato dunque inserito nella lista dei convocati per la gara di domani sera alle 20:45 contro il Lecce.