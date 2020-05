Fiorentina, Chiesa: "Non ho paura, i nostri medici sono i veri eroi. Dobbiamo ringraziarli"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il talento della Fiorentina Federico Chiesa, lancia un bel messaggio in questo periodo difficile, segnato dall'emergenza causata dal Coronavirus: "Con questa intervista vorrei trasmettere un segnale positivo a tutte le persone che in questo momento soffrono, sono angosciate e non riescono a immaginare un domani. Il mio è un messaggio di fiducia. Siamo assistiti da medici bravissimi, sono gli eroi del momento, stanno facendo un lavoro straordinario e vorrei davvero ringraziarli. Non dobbiamo avere paura. Io non ne ho, ho soltanto voglia di tornare in fretta al calcio, alle partite, al campionato. Dobbiamo chiudere una stagione, noi in particolare abbiamo il dovere di raggiungere la salvezza".

La Fiorentina è una delle società più colpite dal virus. Due giorni fa si sono registrate altre sei positività.

"La squadra è consapevole del momento, ma ha grande fiducia nello staff medico, sa di essere seguita con tutte le attenzioni e vuole riprendere a lavorare. Sento spesso il dottor Pengue, una mente brillantissima. Lui ci rassicura. La notizia delle nuove positività non ci ha turbati".