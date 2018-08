Fiorentina, Chiesa: "Offerte? Estate serena, avevo deciso di restare"

© foto di Giacomo Morini

Intervistato dal Corriere della Sera, l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ha parlato della sua crescita in viola e dei consigli di papà Enrico: "Lui mi dice che il segreto è rimanere concentrato su quello che faccio: pensare a crescere in campo. E io gli do retta. Se sono arrivato sino qui il merito è della mia famiglia. Proposte da 70mln? L’estate è stata serena. Non ci sono state ansie legate al mercato perché, d’intesa con la società, avevo deciso che sarei rimasto a Firenze. Per me è stata la scelta migliore. E sapere che valgo così tanto non mi toglie il sonno, né mi condiziona la vita: i prezzi negli ultimi anni sono andati alle stelle e io semplicemente cerco di non pensarci. Anno della consacrazione? Dobbiamo crescere insieme, io e la Fiorentina. L’anno scorso siamo arrivati ottavi, fuori dall’Europa, quest’anno vorremmo migliorare nella consapevolezza che non sarà facile. Perché se ci siamo rafforzati noi, lo hanno fatto anche gli altri".