© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, ai microfoni di DAZN nel pre-partita dell'incontro tra i viola e la Juventus: "Vincere o pareggiare qua è difficile, ma oggi daremo tutto per la maglia, per i nostri tifosi che sono venuti fin qua e per la città di Firenze".