© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Class CNBC: "Voglio ringraziare il presidente, perché sembra di essere nel film "Il cavaliere oscuro" di Batman. Benfica? Siamo pronti, la prima partita ho avuto un po' di fastidi perché sono arrivato più tardi e ho dovuto fare una preparazione diversa. Ora sono a disposizione del mister. Maglia? Migliorata rispetto all'anno scorso che ci sudavamo un po' troppo dentro. Ora penso ad allenarmi al 100%, poi parlerò con la società ma non ci sono problemi. Come una famiglia tratteremo tutte le questioni del caso. Ogni decisione è rimandata. Adesso però devo tornare in forma".