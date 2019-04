Fiorentina-Chiesa, per trattenerlo serve una svolta della società

© foto di Giacomo Morini

"Montella ci spera, il mercato spinge: per tenere Federico Chiesa serve una svolta". Questo il titolo con cui il Corriere Fiorentino torna ad analizzare presente e futuro del giovane talento della Fiorentina. Senza Europa e con l'ingaggio bloccato, il solo attaccamento alla maglia può infatti non bastare. Ecco che dunque a sbloccare tutto - si legge - può essere solo la proprietà, mettendo da parte la rigida politica del tetto ingaggi portata avanti, con uno strappo alla regola per il giocatore più rappresentativo. Anche perché sul prossimo mercato si aprirà un'asta internazionale e occorre mettere qualcosa sul piatto del tavolo di confronto.