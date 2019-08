Fiorentina-Chiesa, resta lo stallo: il vertice tra le parti è congelato

Questa doveva essere la settimana dell’atteso confronto in casa Fiorentina tra Joe Barone, Daniele Pradè ed Enrico Chiesa. Ma il vertice - riporta La Gazzetta dello Sport - non ci sarà. Non almeno nei prossimi giorni. Il motivo? I collaboratori di Rocco Commisso sono nel pieno del mercato. La dirigenza viola - si legge - non ritiene che questo sia il momento giusto per affrontare la questione. L’attaccante continua a vivere questa fase con assoluta professionalità ma senza grande entusiasmo. Pochi sorrisi, poca allegria. Un senso di tristezza che è avvertito anche dentro il gruppo dei giocatori.

Faccia a faccia con Pradè - Oggi Daniele Pradè parlerà probabilmente con l’attaccante viola per ricordargli che è incedibile e per invitarlo a essere uno dei trascinatori della squadra. Con o senza il rinnovo, Fede è uno dei simboli della Fiorentina. Come dimostrano le manifestazioni d’affetto che sta avendo anche nel ritiro di Montecatini.