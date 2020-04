Fiorentina, Chiesa: "Ribery? Fantasia fuori dal normale. Castrovilli tecnicamente devastante"

Diretta Instagram per Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina e della Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni: "Prossimo viaggio che vorrei fare è in Giappone. Amo il lampredotto e il mio sogno è stato sempre quello di giocare una partita al Franchi, anche se da piccolo non tifavo nessuna squadra. Mi manca tantissimo giocare, speriamo di riniziare al più presto".

Castrovilli?

"Ragazzi è fortissimo. Anche in allenamento, tecnicamente è devastante. Il fantacalcio non mi piace, non ci ho mai giocato. Una diretta con lui nei prossimi giorni? Ci proviamo".

L'abbraccio con Lorenzo?

"Ci ho messo tantissimo a capire dov'era perché doveva essere dietro la porta e invece era accanto alla panchina".

Gli altri sport?

"Oltre al calcio mi piacciono il tennis, che ho praticato, e il basket".

Ribery?

"Si vede che è un giocatore di una qualità e di una fantasia fuori dal normale. È un campione assoluto e ha vinto tutto".

Partita da rigiocare?

"Vorrei rigiocare la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta dello scorso anno".

Cosa rubererei a papà Enrico?

"I 140 gol in Serie A".