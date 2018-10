Fiorentina, Chiesa: "Ricordo Astori in ogni frangente della mia vita"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Sky, l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ha ricordato così Davide Astori: "Ricordo Astori in ogni frangente della mia vita. Penso spesso a quello che mi ha detto, ma soprattutto a quello che mi ha trasmesso, Quando arrivai per la prima volta con la prima squadra a Moena, fu il primo a parlarmi assieme a Bernardeschi. Anche lui è stato una figura molto importante nella mia crescita. Ciò che è accaduto è stato qualcosa di assurdo ed è stato molto diverso da tutto l’entusiasmo che ho avuto e la positività che mi son portato dentro in questi primi due anni di carriera”.