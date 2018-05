Fiorentina, Chiesa: "Romagna e Barella pronti per la Nazionale maggiore"

© foto di Federico Gaetano

Il giovane talento della Fiorentina Federico Chiesa, intervistato da Sky, ha parlato anche della Nazionale: "Ci sono tanti giocatori dell'Under 21 pronti a fare il salto nella nazionale maggiore. Mi riferisco, tanto per fare due nomi, a Romagna e Barella: siamo un'ottima generazione di giocatori con grande umiltà e voglia di sacrificarsi in campo. Lo abbiamo fatto vedere, il futuro della nazionale è in buone mani".